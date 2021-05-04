Обвал моста на трассе Львов-Луцк прокомментировал Укравтодор

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Ракурс

Обвал моста на трассе Н-17, которая соединяет Львов, Радехов и Луцк, прокомментировал Укравтодор. В Службе автодорог отметили, что этот мост был построен в 1960 году и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

Организован объезд по схеме (направление из Львова): доезжаете до города Каменка-Бугская, там поворачиваете налево и едете в направлении города Великие мосты. Далее по дороге Р-15 в город Червоноград, а оттуда по дороге Т-14−10 в Радехов, — рассказали в Укравтодоре.

В ведомстве отметили, что в 2020 году этот мостовой переход включили в список программы восстановления мостов и в этом году должны были реконструировать. Ориентировочная стоимость реконструкции составляет 74 млн грн.

В максимально короткие сроки начнутся строительные работы, — пообещали в Укравтодоре.

Напомним, в Украине немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений, из которых 169 — находятся в предаварийном состоянии. В прошлом году было обновлено и построено 158 мостов. В 2021 году Укравтодор планирует построить еще 160.

Мост на трассе Луцк-Львов рухнул вечером 3 мая. Инцидент произошел около 19.00 близ села Гаек в Каменка-Бугском районе Львовской области.