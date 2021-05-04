Обвал мосту на трасі Львів-Луцьк прокоментував Укравтодор

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Ракурс

Обвал мосту на трасі Н-17, яка з'єднує Львів, Радехів та Луцьк, прокоментував Укравтодор. У Службі автодоріг України зазначили, що цей міст було збудовано у 1960 році й відтоді жодного разу його капітально не ремонтували.

Організовано об’їзд за схемою (напрямок зі Львова): доїжджаєте до міста Кам’янко-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і їдете у напрямку міста Великі мости. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14−10 до міста Радехів, — розповіли в Укравтодорі.

У відомстві вказали, що торік цей мостовий перехід включили до списку програми відновлення мостів й цьогоріч мали реконструювати. Орієнтовна вартість реконструкції складає 74 млн грн.

У максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи, — пообіцяли в Укравтодорі.

Нагадаємо, в Україні негайного ремонту потребують 895 штучних споруд, з яких 169 — перебувають у передаварійному стані. Торік було оновлено і побудовано 158 мостів. Цьогоріч Укравтодор планує збудувати ще 160.

Міст на трасі Луцьк-Львів впав ввечері 3 травня. Інцидент стався близько 19.00 поблизу села Гайок у Кам’янка-Бузькому районі на Львівщині.