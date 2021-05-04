COVID-19 вклав до лікарень понад тисячу осіб, 166 смертей — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n154147-covid-19-vklav-do-likaren-ponad-tysyachu-osib-166-smertey-moz-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 4 травня виявили у 2 тис. 472 осіб. На жаль, коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя 166 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у вівторок вранці на власній Фейсбук-сторінці.

Захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники, — написав очільник МОЗ.

Також впродовж понеділка:

госпіталізовано — 1 тис. 325 осіб;

летальних випадків — 166;

одужало — 7 тис. 815 осіб.

3 травня в Україні зробили понад 17 тис. тестувань методом ПЛР, ІФА та досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 2 млн осіб, летальних випадків — 44 тис. 916.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у:

Донецькій області — 324,

Черкаській області — 253,

Дніпропетровській області — 220,

Харківській області — 191,

Одеській області— 168.



Вакцину проти коронавірусу вчора отримали 919 осіб. Загалом вже щеплено 756 тис. українців.