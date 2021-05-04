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COVID-19 уложил в больницы 1,3 тыс. человек, 166 смертей — Минздрав

COVID-19 уложил в больницы 1,3 тыс. человек, 166 смертей — Минздрав (ИНФОГРАФИКА)

4 мая 2021, 08:27
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 4 мая обнаружили у 2 тыс. 472 человек. К сожалению, коронавирусная болезнь COVID-19 унесла жизни 166 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во вторник утром на своей Фейсбук-странице.

Заболели 122 ребенка и 22 медработника, — написал глава Минздрава.

Также в течение понедельника:

  • госпитализированы — 1 тыс. 325 человек;

  • летальных случаев — 166;

  • выздоровели — 7 тыс. 815 человек.

Коронавірус в Україні / РНБО

3 мая в Украине сделали более 17 тыс. тестирований методами ПЦР, ИФА и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в Украине заболели более 2 млн человек, летальных исходов — 44 тыс. 916.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:

  • Донецкой области — 324,

  • Черкасской области — 253,

  • Днепропетровской области — 220,

  • Харьковской области — 191,

  • Одесской области- 168.


Вакцину против коронавируса вчера получили 919 человек. Всего уже привито 756 тыс. украинцев.

Источник: Ракурс


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