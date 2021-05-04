COVID-19 уложил в больницы 1,3 тыс. человек, 166 смертей — Минздрав (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n154147-covid-19-ulojil-v-bolnicy-1-3-tys-chelovek-166-smertey-minzdrav-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 4 мая обнаружили у 2 тыс. 472 человек. К сожалению, коронавирусная болезнь COVID-19 унесла жизни 166 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во вторник утром на своей Фейсбук-странице.
Заболели 122 ребенка и 22 медработника, — написал глава Минздрава.
Также в течение понедельника:
госпитализированы — 1 тыс. 325 человек;
летальных случаев — 166;
выздоровели — 7 тыс. 815 человек.
3 мая в Украине сделали более 17 тыс. тестирований методами ПЦР, ИФА и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
За все время пандемии в Украине заболели более 2 млн человек, летальных исходов — 44 тыс. 916.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:
Донецкой области — 324,
Черкасской области — 253,
Днепропетровской области — 220,
Харьковской области — 191,
Одесской области- 168.
Вакцину против коронавируса вчера получили 919 человек. Всего уже привито 756 тыс. украинцев.