Китай потерял контроль над ракетой весом 21 тонну, она падает на Землю

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Ракурс

Китай потерял контроль над ракетой-носителем «Чанчжэн-5B» (Long March 5b) — неуправляемый летальный аппарат весом 21 тонну упадет на Землю в ближайшие дни или недели. Эксперты прогнозируют, что обломки ракеты могут приземлиться в диапазоне севернее от Нью-Йорка, Мадрида, Пекина и южнее Чили и Веллингтона в Новой Зеландии. Точное место ее падения специалисты пока назвать не могут, продолжается анализ траектории движения объекта.

Китай запустил свою ракету 29 апреля, чтобы доставить первый модуль «Гармония небес» для своей будущей космической станции. Впоследствии инженеры обнаружили, что основная ступень ракеты медленно и неконтролируемо движется к Земле. Изначально «Чанчжэн-5B» должна была приземлиться в заранее подготовленном месте в океане. Сейчас эксперты предупреждают, что крупные обломки мегакорабля могут упасть на густонаселенные районы, пишет Daily Mail.

Астроном Джонатан Макдауэлл, отслеживающий объекты на орбите нашей планеты, отметил, что ракета проходит «немного далее на север от Нью-Йорка, Мадрида и Пекина и южнее Чили и Веллингтона (Новая Зеландия), и может приземлиться в любом месте в этом диапазоне. Когда ступень ракеты падает на Землю, большая ее часть может сгореть в атмосфере, за исключением крупных обломков.

Части китайской ракеты могут стать одними из крупнейших космических обломков, рухнувших на Землю.

«Чанчжэн-5B» — ракета-носитель Китая с 10 двигателями, работающими на жидком водороде и керосине. В конце апреля она вывела на орбиту базовый модуль национальной космической станции «Тяньхэ». Пекин запуск, который производился на космодроме Вэньчан на острове Хайнань, назвал успешным.

Источник: Daily Mail