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Мост рухнул на трассе Луцк-Львов, проезд заблокирован
Мост рухнул на трассе Луцк-Львов, проезд заблокирован (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n154145-most-ruhnul-na-trasse-luck-lvov-proezd-zablokirovan-foto-video.htmlРакурс
Мост рухнул на трассе Луцк-Львов вечером 3 мая. Инцидент произошел около 19.00 близ села Гаек в Каменка-Бугском районе Львовской области.
Трасса Львов — Луцк заблокирована! Никто не пострадал, — сообщают пользователи Фейсбук.
Водителям рекомендуют объезжать этот участок дороги другими автомобильными путями:
Радехов — Червоноград — Жовква;
Радехов — Лопатин — Буск.
В то же время водители не советуют ехать по дороге Селец — Добротвор, так как покрытие на этом участке практически полевое с глубокими выбоинами.
На место происшествия выехали руководитель департамента дорожного хозяйства Львовской облгосадминистрации Орест Шуликовский и глава Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян напомнил, что в Украине свыше 16 тыс. мостов, более половины из которых нуждаются в неотложном капитальном ремонте.
За те деньги, которые Укравтодор выбросил на медийную компанию за последние два года — можно было легко восстановить несколько дополнительных мостов. А за те деньги, которые «исчезли» в 2020 году — можно было дополнительно отремонтировать еще минимум 5 тыс. км и несколько сотен таких мостов. Но решили родить одного долларового миллиардера и несколько гривневых взамен, — написал Омелян в Фейсбук.
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