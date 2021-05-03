Мост рухнул на трассе Луцк-Львов, проезд заблокирован

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Ракурс

Мост рухнул на трассе Луцк-Львов вечером 3 мая. Инцидент произошел около 19.00 близ села Гаек в Каменка-Бугском районе Львовской области.

Трасса Львов — Луцк заблокирована! Никто не пострадал, — сообщают пользователи Фейсбук.

Водителям рекомендуют объезжать этот участок дороги другими автомобильными путями:

Радехов — Червоноград — Жовква;

Радехов — Лопатин — Буск.

В то же время водители не советуют ехать по дороге Селец — Добротвор, так как покрытие на этом участке практически полевое с глубокими выбоинами.

На место происшествия выехали руководитель департамента дорожного хозяйства Львовской облгосадминистрации Орест Шуликовский и глава Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян напомнил, что в Украине свыше 16 тыс. мостов, более половины из которых нуждаются в неотложном капитальном ремонте.