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Ракурс
Мост рухнул на трассе Луцк-Львов, проезд заблокирован

Мост рухнул на трассе Луцк-Львов, проезд заблокирован (ФОТО, ВИДЕО)

3 мая 2021, 21:10
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Мост рухнул на трассе Луцк-Львов вечером 3 мая. Инцидент произошел около 19.00 близ села Гаек в Каменка-Бугском районе Львовской области.

Трасса Львов — Луцк заблокирована! Никто не пострадал, — сообщают пользователи Фейсбук.

Водителям рекомендуют объезжать этот участок дороги другими автомобильными путями:

  • Радехов — Червоноград — Жовква;

  • Радехов — Лопатин — Буск.

В то же время водители не советуют ехать по дороге Селец — Добротвор, так как покрытие на этом участке практически полевое с глубокими выбоинами.

На место происшествия выехали руководитель департамента дорожного хозяйства Львовской облгосадминистрации Орест Шуликовский и глава Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян напомнил, что в Украине свыше 16 тыс. мостов, более половины из которых нуждаются в неотложном капитальном ремонте.


За те деньги, которые Укравтодор выбросил на медийную компанию за последние два года — можно было легко восстановить несколько дополнительных мостов. А за те деньги, которые «исчезли» в 2020 году — можно было дополнительно отремонтировать еще минимум 5 тыс. км и несколько сотен таких мостов. Но решили родить одного долларового миллиардера и несколько гривневых взамен, — написал Омелян в Фейсбук.

Источник: Ракурс


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