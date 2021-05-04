Білл Гейтс розлучається — 130 млрд дол. ділитимуть без шлюбного контракту

https://racurs.ua/ua/n154149-bill-geyts-rozluchaietsya-130-mlrd-dol-dilytymut-bez-shlubnogo-kontraktu.html

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Білл Гейтс розлучається — дружина американського бізнесмена й засновника корпорації «Майкрософт» (Microsoft) Мелінда Гейтс подала заяву на розлучення. Також пара у Твіттер оголосила про розірвання шлюбу. Гейтси прожили разом 27 років й виховала трьох дітей.

Після довгих роздумів і великої роботи над нашими взаєминами ми ухвалили рішення розірвати шлюб. Впродовж останніх 27 років ми виховали трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, аби забезпечувати всім людям здорове і продуктивне життя, — повідомили 65-річний Білл і 56-річна Мелінда Гейтси у спільній заяві, пише Daily Mail.

За словами Гейтсів, вони більше не вірять, що зможуть «бути разом як подружжя».

Білл Гейтс торік покинув раду директорів Microsoft й зосередився на благодійності. Йому належить близько 1,3% акцій корпорації. Білл Гейтс четвертий у списку найбагатших людей світу.

У 2000 році пара заснувала Фонд Білла та Мелінди Гейтсів — благодійну організацію. Активи Фонду Гейтсів становлять майже 50 млрд дол. — це найбільша приватна благодійна організація у світі. У 2018−2019 роках фонд виділяв близько 5 млрд дол. на гранти, а також надав 1,75 млрд дол. на розробку й розповсюдження тестів, засобів лікування і вакцин проти COVID-19.

Грант у 4,9 млн дол. отримала німецька компанія BioNTech, яка разом з американською корпорацією Pfizer створила першу вакцину проти коронавірусу.

Білл та Мелінда переконують, що продовжать спільну роботу в рамках благодійної місії, проте благодійні організації сприйняли новину про їхнє розлучення шоком, побоюючись припинення фінансування.

Джерело: Daily Mail.