Эстакада метро упала на дорогу в Мехико — 19 жертв, 70 раненых (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n154151-estakada-metro-upala-na-dorogu-v-mehiko-19-jertv-70-ranenyh-foto-video.htmlРакурс
Авария в Мексике произошла в понедельник, 3 мая, около 22.30 по местному времени на станции одной из линий метрополитена Мехико — эстакада вместе с поездом упала на автомобильную дорогу.
В результате инцидента 19 человек погибли, еще как минимум 70 получили ранения. В момент аварии поезд метро уступал дорогу другому поезду.
Согласно предварительной информации мексиканских СМИ, падение моста метро спровоцировало разрушение опоры, в которую врезалось транспортное средство.
В вагонах поезда метро находились около 50 пассажиров. На месте происшествия работают спасатели.
Мэр Мехико Клаудиа Шайнбун сообщила, что мост метро вместе с поездом упал на автомобили, стоявшие под ним. Движение метрополитена на 12-й линии временно остановлено.
Источник: CNN.