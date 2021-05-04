Эстакада метро упала на дорогу в Мехико - 19 жертв, 70 раненых

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Авария в Мексике произошла в понедельник, 3 мая, около 22.30 по местному времени на станции одной из линий метрополитена Мехико — эстакада вместе с поездом упала на автомобильную дорогу.

В результате инцидента 19 человек погибли, еще как минимум 70 получили ранения. В момент аварии поезд метро уступал дорогу другому поезду.

Согласно предварительной информации мексиканских СМИ, падение моста метро спровоцировало разрушение опоры, в которую врезалось транспортное средство.

В вагонах поезда метро находились около 50 пассажиров. На месте происшествия работают спасатели.

Мэр Мехико Клаудиа Шайнбун сообщила, что мост метро вместе с поездом упал на автомобили, стоявшие под ним. Движение метрополитена на 12-й линии временно остановлено.

Источник: CNN.