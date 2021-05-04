Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Эстакада метро упала на дорогу в Мехико - 19 жертв, 70 раненых

Эстакада метро упала на дорогу в Мехико — 19 жертв, 70 раненых (ФОТО, ВИДЕО)

4 мая 2021, 10:33
999

Авария в Мексике произошла в понедельник, 3 мая, около 22.30 по местному времени на станции одной из линий метрополитена Мехико — эстакада вместе с поездом упала на автомобильную дорогу.

В результате инцидента 19 человек погибли, еще как минимум 70 получили ранения. В момент аварии поезд метро уступал дорогу другому поезду.

Согласно предварительной информации мексиканских СМИ, падение моста метро спровоцировало разрушение опоры, в которую врезалось транспортное средство.

В вагонах поезда метро находились около 50 пассажиров. На месте происшествия работают спасатели.

Мэр Мехико Клаудиа Шайнбун сообщила, что мост метро вместе с поездом упал на автомобили, стоявшие под ним. Движение метрополитена на 12-й линии временно остановлено.

Источник: CNN.


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров