«Большая семерка» обсудит агрессию РФ перед визитом Блинкена в Киев

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«Большая семерка» обсудит агрессию РФ перед визитом Энтони Блинкена в Киев — государственный секретарь США в понедельник, 3 мая, в Лондоне участвует в трехдневных переговорах руководителей внешнеполитических ведомств стран G7, касающихся проблем пандемии коронавируса, а также отношений с Россией и Китаем.

Блинкен в понедельник-среду будет работать вместе с коллегами из Великобритании, Италии, Канады, Германии, Японии и Франции. Главные дипломаты «Большой семерки» готовят саммит лидеров G7, запланированный в Великобритании на июнь. Кроме этого, в начале лета президент США Джо Байден посетит встречу глав стран НАТО в Брюсселе. Также не исключена его встреча с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным в одной из стран Европы.

До сегодняшних переговоров Блинкена в Лондоне также привлечены представители Австралии, Индии, Южной Африки, Южной Кореи и Брунея.

Визит Блинкена в Киев запланирован на 5−6 мая. Тогда же состоится его встреча с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Вашингтон приезд Блинкена связывает с намерением «подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России».

Напомним, ранее Блинкен заявил, что ключевой темой его переговоров в Киеве будет ситуация со скоплением армии РФ на границе с Украиной.

Источник: «Голос Америки»