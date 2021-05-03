Президент Литвы об агрессии РФ - Не позволим Украине отойти в прошлое

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Гитанас Науседа, президент Литвы, заявил, что Вильнюс никогда не признает незаконную оккупацию Россией Крыму и пообещал, что его страна будет работать над прекращением фактической оккупации Востока Украины.

Такое заявление политик сделал в Варшаве на торжественном польско-литовском заседании депутатов и сенаторов в 230-ю годовщину принятия Конституции 3 мая.

Нашим долгом является обеспечение, чтобы исторически близкие народы Украины и Беларуси могли радоваться плодам свободы, независимости и демократии. В прошлом они принадлежали к общей семье европейских народов и я верю, что так будет и в будущем… Мы живем в сложный период. Как и 230 лет назад, мы видим растущую на Востоке военную силу, которая пытается оспорить наши ценности и угрожает нашему стилю жизни, — отметил Науседа.

Он обратил внимание, что соседние народы, стремящиеся установить демократические отношения, продолжают бороться с жестоким пренебрежением свободой.

Мобилизация вооруженных сил РФ на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины незаконными, вооруженными и контролируемыми Москвой группировками свидетельствуют об усилиях, давлении и подстрекательстве к военной напряженности как рычаге политического влияния… Литва никогда не признает незаконную аннексию Крыма и будет работать над тем, чтобы прекратить фактическую оккупацию восточной части Украины. Чтобы не случилось, мы не можем позволить Украине вновь отойти в прошлое, — подытожил глава дружественного соседнего государства.

По мнению Науседы, Россия планирует взять под контроль Беларусь и сорвать «стремление к свободе смелых людей этой страны». Он подчеркнул, что «в Европе в 21 веке нет места для новых сфер влияния, которые отрицают суверенитет независимых государств».