Президент Литви про агресію РФ - Не дозволимо Україні відійти в минуле

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Ґітанас Науседа, президент Литви, заявив, що Вільнюс ніколи не визнає незаконну окупацію Росією Криму та пообіцяв, що його країна працюватиме над припиненням фактичної окупації Сходу України.

Таку заяву політик зробив у Варшаві на урочистому польсько-литовському засіданні депутатів та сенаторів у 230-у річницю схвалення Конституції 3 травня.

Нашим обов’язком є гарантування, аби історично близькі народи України та Білорусі могли радіти плодам свободи, незалежності та демократії. У минулому вони належали до спільної родини європейських народів і я вірю, що так буде також у майбутньому… Ми живемо у складний період. Як і 230 років тому, ми бачимо зростаючу на Сході військову силу, яка намагається заперечити наші цінності та загрожує нашому стилю життя, — зауважив Науседа.

Він звернув увагу, що сусідні народи, котрі прагнуть встановити демократичні відносини, продовжують боротися із жорстоким нехтуванням свободою.

Мобілізація збройних сил РФ на кордоні з Україною та військові дії на сході України незаконними, озброєними та підтриманими Москвою угрупованнями свідчать про зусилля, тиск та підбурювання до військової напруженості як важеля політичного впливу… Литва ніколи не визнає незаконну анексію Криму і працюватиме над тим, щоб припинити фактичну окупацію східної частини України. Щоб не трапилося, ми не можемо дозволити Україні знову відійти в минуле, — підсумував глава дружньої сусідньої держави.

На думку Науседи, Росія планує взяти під контроль Білорусь і зірвати «прагнення до свободи сміливих людей цієї країни». Він наголосив, що «у Європі в 21 столітті немає місця для нових сфер впливу, які б заперечували суверенітет незалежних держав».