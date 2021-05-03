Границы ЕС откроют для вакцинированных туристов - Еврокомиссия

https://racurs.ua/n154134-granicy-es-otkrout-dlya-vakcinirovannyh-turistov-evrokomissiya.html

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Разрешить въезд в Евросоюз для граждан, которые стали участниками кампаний по вакцинации против коронавируса одобренным в ЕС вакцинами, предложила Европейская комиссия.

Речь идет об ослаблении странами-членами ЕС действующих карантинных ограничений для поездок несущественного характера (в том числе туристических), несмотря на прогресс кампании по вакцинации против COVID-19 и эпидемиологической ситуации в мире. Соответствующий документ в понедельник, 3 мая, обнародовала Еврокомиссия (ЕК).

ЕК предлагает странам-членам ослабить текущие ограничения для въезда в ЕС с несущественными целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, — указано в заявлении.

Брюссель предлагает отменить ограничения для вакцинированных лиц, получивших последнее прививки минимум за 14 дней до прибытия. Кроме этого, странам ЕС предлагается самостоятельно решать, отменять ли требование о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР/или прохождения карантина для вакцинированных лиц.

Такие послабления могут начать действовать после того как заработает цифровой зеленый сертификат (так называемый паспорт вакцинации).

Совет ЕС должен рассмотреть предложение Еврокомиссии. Первое обсуждение запланировано на 4−5 мая. После согласования документа государства-члены ЕС начнут реализовывать меры, изложенные в рекомендации.