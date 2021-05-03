Кордони ЄС відкриють для вакцинованих туристів — Єврокомісія

https://racurs.ua/ua/n154134-kordony-ies-vidkryut-dlya-vakcynovanyh-turystiv-ievrokomisiya.html

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Дозволити в’їзд в Євросоюз для громадян, котрі стали учасниками кампаній з вакцинації проти коронавірусу схваленими у ЄС вакцинами, запропонувала Європейська комісія.

Йдеться про послаблення країнами-членами ЄС чинних карантинних обмежень для поїздок несуттєвого характеру (зокрема й туристичних), зважаючи на прогрес кампанії з вакцинації проти COVID-19 і епідеміологічну ситуацію у світі. Відповідний документ у понеділок, 3 травня, оприлюднила Єврокомісія (ЄК).

ЄК пропонує країнам-членам послабити поточні обмеження для в’їзду в ЄС з несуттєвими цілями не лише для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також і для тих, хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС, — вказано у заяві.

Брюссель пропонує скасувати обмеження для вакцинованих осіб, які зробили останнє щеплення щонайменше за 14 днів до прибуття. Окрім цього, країнам ЄС на власний розсуд пропонується вирішувати, чи скасовувати вимогу про пред’явлення негативного результату тесту ПЛР/або проходження карантину для вакцинованих осіб.

Такі послаблення можуть почати діяти після того як запрацює цифровий зелений сертифікат (так званий паспорт вакцинації).

Рада ЄС повинна розглянути пропозицію Єврокомісії. Перше обговорення заплановано на 4−5 травня. Після погодження пропозиція ЄК Радою ЄС, держави-члени реалізуватимуть заходи, викладені в рекомендації.