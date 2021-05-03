“Велика сімка” обговорить агресію РФ перед візитом Блінкена до Києва

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«Велика сімка» обговорить агресію РФ перед візитом Ентоні Блінкена до Києва — державний секретар США у понеділок, 3 травня, у Лондоні бере участь у триденних переговорах очільників зовнішньополітичних відомств країн G7, що стосуються проблем пандемії коронавірусу, а також відносин з Росією і Китаєм.

Блінкен впродовж понеділка-середи працюватиме разом з колегами з Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Японії та Франції. Головні дипломати «Великої сімки» готуватимуть саміт лідерів G7, запланований у Британії на червень. Окрім цього, на початку літа президент США Джо Байден відвідає зустріч керівників країн НАТО у Брюсселі. Також не виключено його зустріч з президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним в одній з країн Європи.

До сьогоднішніх переговорів у Лондоні також залучені представники Австралії, Індії, Південної Африки, Південної Кореї та Брунею.

Візит Блінкена до Києва запланований на 5−6 травня. Тоді ж відбудеться його зустріч з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем та главою МЗС Дмитром Кулебою.

Вашингтон приїзд Блінкена пов’язує з наміром «підтвердити непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії з боку Росії».

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що ключовою темою його переговорів у Києві буде ситуація зі скупченням військових сил РФ на кордоні з Україною.

Джерело: «Голос Америки»