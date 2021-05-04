Блінкена у Києві супроводжуватиме Вікторія Нуланд

https://racurs.ua/ua/n154153-blinkena-u-kyievi-suprovodjuvatyme-viktoriya-nuland.html

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Вікторія Нуланд, котру минулого тижня Сенат США затвердив на посаду заступника держсекретаря у політичних справах, перебуватиме у Києві під час візиту очільника Держдепартаменту Ентоні Блінкена.

Про це повідомила прес-служба американського зовнішньополітичного відомства.

Наразі Блінкен знаходиться в Лондоні, де бере участь у переговорах міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» (G7). Минулого тижня Вашингтон оголосив, що 5−6 травня Блінкен відвідає Україну.

Згідно з графіком Держдепартаменту, з 4 по 6 травня Нуланд поїде у Лондон і Київ. Раніше Нуланд була помічником американського держсекретаря у справах Європи і Євразії. У 2013−2017 роках в адміністрації Барака Обами вона займалася, зокрема, питаннями, що стосуються політики щодо пострадянських держав.

Вашингтон приїзд Блінкена пов’язує з наміром «підтвердити непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії з боку Росії». Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що ключовою темою його переговорів у Києві буде ситуація зі скупченням військових сил РФ на кордоні з Україною.