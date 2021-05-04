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Ракурс
Стрілянина на АЗС Івано-Франківщини - є поранені, стрілка затримали

Стрілянина на АЗС Івано-Франківщини — є поранені, стрілка затримано (ФОТО)

4 тра 2021, 12:06
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Стрілянина на АЗС сталася у Івано-Франківській області. Там 33-річний мешканець Коломиї відкрив вогонь з травматичного пістолета. Поранення дістали двоє чоловіків 32 та 38 років. Згодом правоохоронці спіймали порушника.

Про це інформує 4 травня прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці затримали зловмисника, який поранив двох чоловіків, вистріливши у них з травматичного пістолета. За цим фактом розпочато кримінальне провадження та з’ясовуються усі обставини події, — додали поліцейські.

Повідомлення про стрілянину на АЗС у селі Черемхів Коломийського району надійшло о 4.00 ночі. За даними поліції, на території автозаправки між двома компаніями виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у стрілянину.

Поранених місцевих мешканців госпіталізували, а правопорушник втік з місця події на автомобілі. Невдовзі його спіймали вдома. Також вилучено зброю, яку направили на експертизу.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.


Джерело: Ракурс


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