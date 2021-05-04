Унікальний меч з Грюнвальдської битви виявив металошукач-аматор

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Ракурс

Унікальний меч з Грюнвальдської битви виявив аматор-шукач скарбів на півночі Польщі — знахідку, яка трапляється раз на десятиліття, він знайшов за допомогою металодетектора на території сусідньої країни неподалік Ольштина.

Точне місце розташування знахідки влада не розкриває, однак показала ЗМІ середньовічний меч, який, ймовірно, використовувався під час битви у 1410 році. Металошукач-любитель знайшов добре збережений меч з металевими піхвами, пасок та два ножі. Археологи вже почали вивчати унікальну знахідку. Відомо, що меч зберігатиметься у музеї Грюнвальдської битви, пише Daily Mail.

Також на місці виявлення знахідки археологи планують провести повномасштабні розкопки, які можуть відкрити нові дані про Грюнвальдську битву 15 липня 1410 року, що вважається однією з найбільших у середньовічній Європі. У ній брали участь за різними оцінками від 27 тис. до 66 тис. осіб. Тоді сили Тевтонського ордену воювали проти об'єднаного війська Королівства Польського і Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського поблизу сіл Грюнвальд і Танненберг (нині територія Польщі). У кровопролитті загинуло 2 тис. польсько-литовських жителів, 8 тис. рицарів Тевтонського ордену, ще 14 тис. рицарів були взяті в полон. Битва знаменувала підйом польсько-литовського союзу як домінуючої політичної і військової сили в Центральній та Східній Європі впродовж двох наступних століть.

Археологи сподіваються знайти останки лицаря, який колись володів чудово збереженим мечем. Директор музею Грюнвальдської битви Шимон Дре також сподівається дізнатися, чому ніхто не забрав меч вбитого солдата, оскільки він був дуже цінним.

Джерело: Daily Mail