Хай-тек реставрація стартує у Колізеї Риму — що змінять

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Римський Колізей повернеться в майбутнє — влада Італії вирішила зробити хай-тек реставрацію арени, на якій дві тисячі років тому змагалися гладіатори. Вартість високотехнологічного відновлення дерев’яної підлоги оцінюється у 18,5 млн євро.

Ремонт повинен бути повністю завершений до 2023 року. Італійський уряд погодив план реставрації, згідно з яким відвідувачі арени зможуть оцінити велич Колізею з центрального місця, де колись боролися гладіатори, пише Daily Mail.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні оголосив переможця в тендері на будівництво висувної підлоги для легендарної будівлі. Роботи виконає італійська інженерна фірма Milan Ingegneria, яка виграла контракт на суму 22,2 млн дол.

Підлогу Колізею розібрали у XIX столітті, коли археологи досліджували підземні тунелі арени. У цих приміщеннях перед виходом на змагання перебували гладіатори та тварини.

Нагадаємо, Колізей був найбільшим амфітеатром в Римській імперії. Гладіаторські бої та інші публічні видовища влаштовувалися на очах щонайменше 50 тис. осіб. Арена залишається однією з найвідоміших визначних пам’яток Італії. За рік до пандемії коронавірусу, у 2019, Колізей відвідали близько 7,6 млн туристів.

Джерело: Daily Mail