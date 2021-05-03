«Індійський» штам коронавірусу вперше виявили у Польщі

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«Індійський» штам коронавірусу виявили у Польщі — лікарі сусідньої країні підтвердили перший випадок інфікування «індійською» мутацією вірусу SARS-CoV-2. Хворобу діагностували у дипломата, котрого напередодні евакуювали з Індії.

Працівників дипломатичної установи Польщі доставили спецбортом 25 квітня. Дипломат прилетів разом з хворою вагітною дружиною і чотирма дітьми. Нині вони перебувають в Обласній інфекційній лікарні Варшави, пише «Польське радіо».

За словами вірусолога Ягеллонського університету у Кракові Кшиштофа Пірча, наразі невідомо, чи є «індійська» мутація коронавірусу більш загрозливішою, аніж інші, оскільки клінічні дослідження патогенності вірусу ще тривають.

Нагадаємо, спалах COVID-19 в Індії почався 5 квітня. Зараз Індія поступається лише США за кількістю випадків інфікування у світі. Офіційний Нью-Делі на тлі спалаху призупинив експорт препарату «Ремдесивір» та вакцини проти коронавірусу.

1 травня в Індії зафіксували рекордні понад 400 тис. нових випадків COVID-19.

Джерело: «Польське радіо»