«Индийский» штамм коронавируса впервые обнаружили в Польше

https://racurs.ua/n154137-indiyskiy-shtamm-koronavirusa-vpervye-obnarujili-v-polshe.html

Ракурс

«Индийский» штамм коронавируса обнаружили в Польше — врачи соседней страны подтвердили первый случай заражения «индийской» мутацией вируса SARS-CoV-2. Болезнь диагностировали у дипломата, которого накануне эвакуировали из Индии.

Работников дипломатического учреждения Польши доставили спецбортом 25 апреля. Дипломат прилетел вместе с беременной женой (также заболевшей) и четырьмя детьми. Сейчас они находятся в Областной инфекционной больнице Варшавы, пишет «Польское радио».

По словам вирусолога Ягеллонского университета в Кракове Кшиштофа Пирча, пока неизвестно, является ли «индийская» мутация коронавируса более угрожающая, чем другие, поскольку клинические исследования патогенности вируса еще продолжаются.

Напомним, вспышка COVID-19 в Индии началась 5 апреля. Сейчас Индия уступает только США по числу случаев инфицирования в мире. Официальный Нью-Дели на фоне вспышки приостановил экспорт препарата «Ремдесивир» и вакцины против коронавируса.

1 мая в Индии зафиксировали рекордные свыше 400 тыс. новых случаев COVID-19.

Источник: «Польское радио»