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В мире продолжается эпидемия коронавируса

Как коронавирус убивает клетки, сняли японские ученые (ФОТО)

3 мая 2021, 10:25
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В Японии ученые с помощью оптического микроскопа, оборудованного камерой ультравысокой четкости (8K), зафиксировали детальные изображения клеток, зараженных коронавирусом.

Эксперимент провели специалисты Университета Осаки, сообщает телеканал NHK.

На полученных снимках можно увидеть, что культивируемые клетки животных начинают деформироваться спустя четыре часа после того, как в них был введен коронавирус. Позже происходит распад этих клеток.

На снимках можно увидеть белые зернистые структуры внутри инфицированных клеток. По словам ученых, это явление может быть связано с процессом заражения или с воспроизведением вируса внутри клеток.

По словам исследователей, в результате эксперимента удалось увидеть неизвестные ранее детали зараженных клеток.

Такие изображения могут быть полезными для оценки эффективности медицинских препаратов, разработанных для лечения коронавирусных инфекций, добавляют ученые.

Зараженные коронавируса клетки. Фото: NHK

Зараженные коронавируса клетки. Фото: NHK

Зараженные коронавируса клетки. Фото: NHK

Зараженные коронавируса клетки. Фото: NHK


Зараженные коронавируса клетки. Фото: NHK

Напомним, китайские ученые научили искусственный интеллект обнаруживать коронавирус на КТ-снимках.


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