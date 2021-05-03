У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n154124-yak-koronavirus-ubyvaie-klityny-zafilmuvaly-yaponski-vcheni-foto.html

Ракурс

У Японії учені за допомогою оптичного мікроскопа, обладнаного камерою ультрависокої чіткості (8K), зафіксували детальні зображення клітин, заражених коронавірусом.

Експеримент провели фахівці Університету Осаки, повідомляє телеканал NHK.

На отриманих знімках можна побачити, що культивовані клітини тварин починають деформуватися через чотири години після того, як в них введено коронавірус. Пізніше відбувається розпад цих клітин.

На знімках можна побачити білі зернисті структури всередині інфікованих клітин. За словами учених, це явище може бути пов’язане з процесом зараження або з відтворенням вірусу всередині клітин.

За словами дослідників, в результаті експерименту вдалося побачити невідомі раніше деталі заражених клітин.

Такі зображення можуть бути корисними для оцінки ефективності медичних препаратів, розроблених для лікування коронавірусних інфекцій, додають учені.

Нагадаємо, китайські вчені навчили штучний інтелект виявляти коронавірус на КТ-знімках.