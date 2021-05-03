В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 2 травня, виявили ще 2 тис. 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно менше, ніж за добу до цього, коли були зафіксовані 5 тис. 94 нові випадки інфікування.

Серед нових випадків коронавірусу — 116 дітей та 23 медпрацівники. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Дніпропетровській області — 360;

Черкаській області — 233;

Сумській області — 231;

Донецькій області — 202;

Харківській області — 164.

За добу госпіталізували 1 тис. 591 хворого, одужали — 5 тис. 550 осіб. Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 359,3 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстежування епідемії COVID-19.

Коронавірус за добу забрав життя ще 154 пацієнтів.

За добу здійснено 16 тис. 23 тестування на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 85 тис. 938 осіб;

одужали 1 млн 681 тис. 815 пацієнтів;

померли 44 тис. 750 хворих.

За добу в Україні вакциною від COVID-19 щепили ще 177 людей. За весь час кампанії з вакцинації щеплено вже 755 тис. 103 особи.