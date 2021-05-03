Коронавірус в Україні — на Великдень нових випадків значно поменшало (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n154123-koronavirus-v-ukrayini-na-velykden-novyh-vypadkiv-znachno-pomenshalo-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 2 травня, виявили ще 2 тис. 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно менше, ніж за добу до цього, коли були зафіксовані 5 тис. 94 нові випадки інфікування.
Серед нових випадків коронавірусу — 116 дітей та 23 медпрацівники. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Дніпропетровській області — 360;
- Черкаській області — 233;
- Сумській області — 231;
- Донецькій області — 202;
- Харківській області — 164.
За добу госпіталізували 1 тис. 591 хворого, одужали — 5 тис. 550 осіб. Наразі на коронавірус в Україні хворіють понад 359,3 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстежування епідемії COVID-19.
Коронавірус за добу забрав життя ще 154 пацієнтів.
За добу здійснено 16 тис. 23 тестування на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 85 тис. 938 осіб;
- одужали 1 млн 681 тис. 815 пацієнтів;
- померли 44 тис. 750 хворих.
За добу в Україні вакциною від COVID-19 щепили ще 177 людей. За весь час кампанії з вакцинації щеплено вже 755 тис. 103 особи.