У Туреччині затримали одного з лідерів ІДІЛ «Басіма». Фото: «Анадолу»

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У Туреччині затримали одного з найближчих соратників колишнього лідера терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

Затриманий — громадянин Афганістану, відомий як «Басім». В ІДІЛ він відповідав за військову підготовку бойовиків регіональних структур організації. Про це повідомляє турецьке видання Yeni Safak.

Також «Басім» був причетний до ухвалення рішень щодо терактів у Сирії та Іраку.

ЗМІ називають «Басіма» «правою рукою» аль-Багдаді.

Затримання відбулося у районі Аташехірі турецької провінції Стамбул.

Зазначається, що «Басім» переховувався на території Туреччини, використовуючи підроблені документи, операцію із його затримання проводили співробітники Національної розвідувальної організації Туреччини.

За пересуваннями терориста слідкували за допомогою камер відеоспостереження і 28 квітня його затримали при виході з будинку.

Нагадаємо, аль-Багдаді загинув у жовтні 2019 року в ході проведеної американськими військовими операції у сирійській провінції Ідліб, де він переховувався.