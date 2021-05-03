В Турции задержали одного из лидеров ИГИЛ «Басима». Фото: «Анадолу»

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В Турции задержали одного из ближайших соратников бывшего лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

Задержанный — гражданин Афганистана, известный как «Басим». В ИГИЛ он отвечал за военную подготовку боевиков региональных структур организации. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

Также «Басим» был причастен к принятию решений относительно терактов в Сирии и Ираке.

СМИ называют «Басима» «правой рукой» аль-Багдади.

Задержание произошло в районе Аташехири турецкой провинции Стамбул.

Отмечается, что «Басим» скрывался на территории Турции, используя поддельные документы, операцию по его задержанию проводили сотрудники Национальной разведывательной организации Турции.

За передвижениями террориста следили с помощью камер видеонаблюдения и 28 апреля его задержали при выходе из дома.

Напомним, аль-Багдади погиб в октябре 2019 года в ходе проведенной американскими военными операции в сирийской провинции Идлиб, где он скрывался.