Bellingcat готує розслідування про «вагнерівців». Фото: wikibaza

https://racurs.ua/ua/n154121-sprava-vagnerivciv-u-bellingcat-rozpovily-koly-z-yavytsya-dokumentalnyy-film.html

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Bellingcat, міжнародна журналістська дослідницька група, ймовірно вже після літа 2021 року опублікує документальний фільм, присвячений резонансному провалу операції з притягнення до відповідальності російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера».

Проте текстовий варіант розслідування може з’явитися вже значно раніше — у найближчі тижні. Представник Bellingcat болгарський журналіст і розслідувач Христо Грозев заявив про це в ефірі «Еспресо.TV».

Ми спочатку зробимо в текстовому варіанті наше розслідування. Якомога швидше. Сподіваюся, що це точно буде найближчими тижнями, — розповів Грозев.

Грозев зазначив, що текстовий варіант, як очікується, з’явиться в інтернеті до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна у червні.

За словами Грозева, створення цього фільму затягнулося через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 та пов’язані з нею обмеження на пересування, а також через складні та тривалі процедури підтвердження достовірності даних, отриманих Bellingcat в процесі розслідування.

Фільм забирає набагато більше часу у постковідній ситуації, ніж у доковідній, — наголосив Грозев.



Нагадаємо, у березні знімальна група Bellingcat відвідувала Київ для зйомок фільму про «вагнерівців».