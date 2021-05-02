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Свято завтра. Фото: Радіо Свобода

3 травня святкують Всесвітній день свободи преси та свято Феодора Трихіна

2 тра 2021, 21:36
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3 травня в Україні та світі святкують Всесвітній день свободи преси та релігійне свято Феодора Трихіна. Всесвітній день свободи преси — один із міжнародних днів, що відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй.

Це свято відзначається щорічно з 1992 року з ініціативи представників незалежної преси країн Африки, схвалено Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО). Дата 3 травня обрана не випадково — саме цього дня в столиці Намібії представники незалежної преси країн Африки прийняли «Віндхукську декларацію», у якій містився заклик до урядів держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. У декларації підкреслювалося, що найважливішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства є вільна, плюралістична й незалежна преса.

Всесвітній день свободи преси покликаний нагадати суспільству, що журналісти, виконуючи свою місію, залежать лише від читача й телеглядача, і що тиск з боку влади просто неприпустимий. Цензура, створення перешкод для обміну інформацією, залякування та пряме втручання в діяльність ЗМІ є загрозою демократії, розвитку та загальній безпеці.

Також у цей день, 3 травня, православна церква згадує преподобного Феодора Трихіна, а в народі цей день був днем Окликання предків. Була поширена традиція 3 травня ходити на цвинтар, голосити, плакати та кликати родичів, яких уже немає в живих. Ніяких важливих справ на 3 травня зазвичай не планували, не влаштовували хрестин та весіль. Це був час, призначений виключно для поминання померлих людей.


Рибалки в цей день не ходили на промисел. Вважалося, що ловити рибу в цей час — великий гріх. Ще з давніх-давен люди помітили, що 3 травня плотва починає метати ікру. Тому на Федора риболовлею займатися суворо заборонялося, щоб не турбувати рибу під час нересту.

У цей день відбулося:

  • 1783 — російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян;
  • 1791 — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі та другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято;
  • 1815 — утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії;
  • 1841 — Нова Зеландія оголошена британською колонією;
  • 1880 — відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай;
  • 1995 — указом Президента Леоніда Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького;
  • 2004 — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів;
  • 2014 — створено добровольчий батальйон «Айдар».

У цей день народилися:

  • 1469 — Нікколо Мак’явеллі, політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції;
  • 1606 — Лоренцо Ліппі, італійський художник та поет доби бароко;
  • 1686 — Антоніо Гаї, венеційський скульптор;
  • 1892 — Джордж Паджет Томсон, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1937 року;
  • 1897 — Януарій Бортник, український режисер і актор;
  • 1898 — Голда Меїр, ізраїльська державна діячка родом з України. Одна з засновників держави Ізраїль, 4-й прем'єр-міністр Ізраїлю;
  • 1900 — Микола Яковченко, український актор театру й кіно на характерних ролях;
  • 1917 — Киро Глигоров, перший президент Північної Македонії;
  • 1930 — Степан Пінчук, український критик, літературознавець, перекладач.


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