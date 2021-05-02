3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы и праздник Феодора Трихина

Праздник завтра. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n154120-3-maya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-svobody-pressy-i-prazdnik-feodora-trihina.html

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3 мая в Украине и мире отмечают Всемирный день свободы прессы и религиозный праздник Феодора Трихина. Всемирный день свободы прессы — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Этот праздник отмечается ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой прессы стран Африки, одобрен Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Дата 3 мая выбрана неслучайно — именно в этот день в столице Намибии представители независимой прессы стран Африки приняли «Виндхукскую декларацию», в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер. В декларации подчеркивалось, что важнейшей составной частью любого демократического общества является свободная, плюралистическая и независимая пресса.

Всемирный день свободы прессы призван напомнить обществу, что журналисты, выполняя свою миссию, зависят только от читателя и телезрителя, и давление со стороны властей просто недопустимо. Цензура, создание препятствий для обмена информацией, запугивания и прямое вмешательство в деятельность СМИ, является угрозой демократии, развития и общей безопасности.

Также в этот день, 3 мая, православная церковь вспоминает святого Феодора Трихина, а в народе этот день называют днем ​​окликания предков. Раньше была распространена традиция 3 мая ходить на кладбище, плакать и звать родственников, которых уже нет в живых. Никаких важных дел на 3 мая обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб. Это было время, предназначенное исключительно для поминовения умерших людей.

Рыбаки в этот день не ходили на промысел. Считалось, что ловить рыбу в это время — большой грех. Еще с давних времен люди заметили, что 3 мая плотва начинает метать икру. Поэтому на Федора рыбалкой заниматься строго запрещалось, чтобы не беспокоить рыбу во время нереста.

В этот день произошло:

1783 — российская императрица Екатерина II запретила указом крестьянам левобережной Украины и Слобожанщины переселяться из мест последней ревизии: состоялось закрепощение крестьян;

1791 — Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституции 3 мая — первую конституции в Европе и вторую в мире (после Конституции США). В Польше этот день отмечается как национальный праздник;

1815 — создано Королевство Польское, что согласно решению Венского конгресса стало частью Российской империи;

1841 — Новая Зеландия объявлена ​​британской колонией;

1880 — открыт первый в Украине львовский конный трамвай;

1995 — указом Президента Леонида Кучмы установлен первый после 1991 года орден Украины — Богдана Хмельницкого;

2004 — протестантские церкви, существовавшие в Нидерландах в течение сотен лет раздельно, объединились в протестантской церкви Нидерландов;

2014 — создано добровольческий батальон «Айдар».

В этот день родились: