Как прошли памятные мероприятия в Одессе, рассказали в полиции

Марш. Фото: Депо

https://racurs.ua/n154119-kak-proshli-pamyatnye-meropriyatiya-v-odesse-rasskazali-v-policii.html

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Памятные мероприятия в Одессе прошли без серьезных нарушений, всего в акциях приняли участие почти 3 тыс. граждан.

Акции охраняли более 2 тыс. 500 полицейских. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и глава полиции Одесской области Олег Бех.

Более 2 тыс. 500 полицейских, совместно с Национальной гвардией и работниками ГСЧС, профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все произошло мирно и спокойно, — заявили в полиции.

Сообщается, что одного человека доставили в отдел полиции из-за того, что он имел при себе запрещенную коммунистическую символику и был в состоянии алкогольного опьянения. В результате на него составили административный протокол и начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе 2 мая вспоминают события 2014 года. В этот день 7 лет назад удалось отстоять Одессу, остановив наступление «русского мира» на украинский город. Попытка создания так называемой «народной республики» в Одессе потерпела поражение — вооруженные прокремлевские наемники вынуждены были отступить.

Источник: МВД