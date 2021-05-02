Як пройшли пам’ятні заходи в Одесі, розповіли в поліції

Марш в Одесі. Фото: Депо

https://racurs.ua/ua/n154119-yak-proyshly-pam-yatni-zahody-v-odesi-rozpovily-v-policiyi.html

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Пам’ятні заходи в Одесі пройшли без серйозних порушень, усього в акціях узяли участь майже 3 тис. громадян.

Акції охороняли понад 2 тис. 500 поліцейських. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та очільник поліції Одещини Олег Бех.

Понад 2 тис. 500 тисяч поліцейських, спільно з Національною гвардією та працівниками ДСНС, професійно виконали завдання з забезпечення безпеки громадян під час масових заходів на Куликовому полі та Соборній площі. Серйозних порушень не зафіксовано. Усе відбулося мирно та спокійно, — заявили в поліції.

Повідомляється, що одного чоловіка доставили до відділу поліції через те, що він мав при собі заборонену комуністичну символіку та був у стані алкогольного сп’яніння. Унаслідок цього на нього склали адміністративний протокол та розпочали кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі 2 травня пригадують події 2014 року. Цього дня 7 років тому вдалося відстояти Одесу, зупинивши наступ «русского мира» на українське місто. Спроба створення так званої «народної республіки» в Одесі зазнала поразки — озброєні прокремлівські найманці змушені були відступити.

Джерело: МВС