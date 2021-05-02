Амфора. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n154118-unikalnu-amforu-antychnyh-chasiv-rozkopaly-v-mykolaievi-foto-pam-yatky.html

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Унікальну стародавню амфору вдалося відшукати археологам у Миколаєві після «рейду» грабіжників на пам’ятку археології національного значення «Дідова Хата — 1».

Незвичайна знахідка має тавро міста Афон. Про це розповів науковий співробітник Інституту археології НАН України Олександр Смирнов.





Він заявив, що археологічна пам’ятка «Дідова Хата — 1» належить до античної доби та датується 4−3 ст. до нашої ери. Грабіжники розрили понад 10 тис. кв. м унікальної території, яку досі не забудували сучасними спорудами, і де збереглися рештки давнього поселення та частина некрополя. Після «рейду» грабіжників вченим вдалося виявити фрагменти кераміки, кістки тварин та череп коня.

Є чимало цікавих артефактів. Наприклад, амфора, якій 2 тис. 400 років. Таких амфор, де є тавро, збереглося у світі близько 700. Й одну з них ми знайшли в Миколаєві після грабіжників. Вони її або не помітили, або подумали, що не зможуть продати, — заявив науковець.

Він пояснив, що матеріал, який виявили археологи після грабіжників, дає цінну інформацію про період, коли відбувся похід македонської армії Олександра Великого на чолі з намісником Македонії Запіріоном, а також про торговельні зв’язки регіону з античним світом.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальну золоту знахідку стародавніх часів відшукали археологи на Закарпатті. Нею виявилася нашийна прикраса торквес, вага якої складає 544 г.

Джерело: Суспільне