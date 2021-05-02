Обстріл із кулеметів влаштували окупанти на Великдень

Війна на Донбасі. Фото: Донпресс

https://racurs.ua/ua/n154117-obstril-iz-kulemetiv-vlashtuvaly-okupanty-na-velykden.html

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Війна на Донбасі продовжується попри обіцяне президентом України Володимиром Зеленським перемир’я на Великдень. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Усього за 2 травня на Донбасі російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл. Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, неподалік від населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів. Також російські найманці продовжують мінувати дороги та поля на тимчасово окупованих територіях України.

Український безпілотник виявив приблизно 1 тис. 350 протитанкових мін у двох полях біля Верхньошироківського, неподалік Донецька. Трохи далі від цього населеного пункту було виявлено ще 130 протитанкових мін та чотири міни були виявлені на блок-посту біля населеного пункту Хрещатицьке. У полі за 1,5 км від Сигнального, що поблизу Донецька, безпілотник зафіксував близько 600 мін, які належать збройним формуванням. 98 протитанкових мін, встановлених нещодавно виявили неподалік населеного пункту Олександрівка.

Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки в районі лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом, — заявили в штабі.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі окупанти своїми обстрілами заблокували процес розмінування на ділянці Гнутове 1, що поблизу Маріуполя Донецької області. 26 квітня приблизно з 8.00 до 8.40 відбулися обстріли садового товариства біля села Гнутове.

Джерело: прес-служба ООС