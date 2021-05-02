Обстрел из пулеметов устроили оккупанты на Пасху

Война на Донбассе. фото: Донпресс

https://racurs.ua/n154117-obstrel-iz-pulemetov-ustroili-okkupanty-na-pashu.html

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Война на Донбассе продолжается, несмотря на обещанное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие на Пасху. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Всего за 2 мая на Донбассе российско-оккупационные войска совершили один обстрел. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Также российские наемники продолжают минировать дороги и поля на временно оккупированных территориях Украины.

Украинский беспилотник обнаружил примерно 1 тыс. 350 противотанковых мин в двух полях у Верхнешироковского, недалеко от Донецка. Немного дальше от этого населенного пункта было обнаружено еще 130 противотанковых мин и четыре мины были обнаружены на блок-посту у населенного пункта Крещатицкий. В поле в 1,5 км от Сигнальной, что вблизи Донецка, беспилотник зафиксировал около 600 мин, принадлежащих вооруженным формированиям. 98 противотанковых мин, установленных недавно, обнаружили недалеко от населенного пункта Александровка.

Такие действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки в районе линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем, — заявили в штабе.



Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты своими обстрелами заблокировали процесс разминирования на участке Гнутово 1, вблизи Мариуполя Донецкой области. 26 апреля примерно с 8.00 до 8.40 состоялись обстрелы садового общества у села Гнутово.

Источник: пресс-служба ООС