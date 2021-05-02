Находка. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n154118-unikalnuu-amforu-antichnyh-vremen-raskopali-v-nikolaeve-foto-nahodki.html

Ракурс

Уникальную древнюю амфору удалось отыскать археологам в Николаеве после «рейда» грабителей на памятник археологии национального значения «Дедов Дом — 1».

Необычная находка имеет клеймо города Афон. Об этом рассказал научный сотрудник Института археологии НАН Украины Александр Смирнов.



Он заявил, что археологический памятник «Дедов Дом — 1» относится к античной эпохе и датируется 4−3 веком до нашей эры. Грабители разрыли более 10 тыс. кв. м уникальной территории, которую до сих пор не застроили современными сооружениями, и где сохранились остатки древнего поселения и часть некрополя. После «рейда» грабителей ученым удалось обнаружить фрагменты керамики, кости животных и череп лошади.

Есть немало интересных артефактов. Например, амфора, которой 2 тыс. 400 лет. Таких амфор, где есть клеймо, сохранилось в мире около 700. И одну из них мы нашли в Николаеве после грабителей. Они ее или не заметили, или подумали, что не смогут продать, — заявил ученый.

Он объяснил, что материал, который обнаружили археологи после грабителей, дает ценную информацию о периоде, когда состоялся поход македонской армии Александра Великого во главе с наместником Македонии Запирионом, а также о торговых связях региона с античным миром.





Напомним, ранее мы сообщали, что уникальную золотую находку древних времен нашли археологи на Закарпатье. Ею оказалась нашейное украшение торквес, вес которой составляет 544 ч.

Источник: Суспільне