Bellingcat готовит расследование о «вагнеровцах». Фото: wikibaza

https://racurs.ua/n154121-delo-vagnerovcev-v-bellingcat-rasskazali-kogda-poyavitsya-dokumentalnyy-film.html

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Bellingcat, международная журналистская исследовательская группа, вероятно уже после лета 2021 года опубликует документальный фильм, посвященный резонансному провалу операции по привлечению к ответственности российских наемников из частной военной компании «Вагнера».

Однако текстовый вариант расследование может появиться уже значительно раньше — в ближайшие недели. Представитель Bellingcat, болгарский журналист и расследователь Христо Грозев заявил об этом в эфире «Еспресо.TV».

Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели, — рассказал Грозев.

Грозев отметил, что текстовый вариант, как ожидается, появится в интернете до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в июне.

По словам Грозева, создание этого фильма затянулось из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и связанных с ней ограничений на передвижение, а также из-за сложных и длительных процедур подтверждения достоверности данных, полученных Bellingcat в процессе расследования.

Фильм занимает гораздо больше времени в постковидной ситуации, чем в доковидной, — подчеркнул Грозев.



Напомним, в марте съемочная группа Bellingcat посещала Киев для съемок фильма о «вагнеровцах».