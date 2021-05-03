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Ракурс
Bellingcat готовит расследование о «вагнеровцах». Фото: wikibaza

Дело «вагнеровцев» — в Bellingcat рассказали, когда появится документальный фильм

3 мая 2021, 08:07
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Bellingcat, международная журналистская исследовательская группа, вероятно уже после лета 2021 года опубликует документальный фильм, посвященный резонансному провалу операции по привлечению к ответственности российских наемников из частной военной компании «Вагнера».

Однако текстовый вариант расследование может появиться уже значительно раньше — в ближайшие недели. Представитель Bellingcat, болгарский журналист и расследователь Христо Грозев заявил об этом в эфире «Еспресо.TV».

Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели, — рассказал Грозев.

Грозев отметил, что текстовый вариант, как ожидается, появится в интернете до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в июне.

По словам Грозева, создание этого фильма затянулось из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и связанных с ней ограничений на передвижение, а также из-за сложных и длительных процедур подтверждения достоверности данных, полученных Bellingcat в процессе расследования.

Фильм занимает гораздо больше времени в постковидной ситуации, чем в доковидной, — подчеркнул Грозев.


Напомним, в марте съемочная группа Bellingcat посещала Киев для съемок фильма о «вагнеровцах».


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