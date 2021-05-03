В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 2 мая, обнаружили еще 2 тыс. 758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы 5 тыс. 94 новых случая инфицирования.

Среди новых случаев коронавируса — 116 детей и 23 медработника. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Днепропетровской области — 360;

Черкасской области — 233;

Сумской области — 231;

Донецкой области — 202;

Харьковской области — 164.

За сутки госпитализировали 1 тыс. 591 больного, выздоровели — 5 тыс. 550 человек. В настоящее время на коронавирус в Украине болеют более 359,3 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию эпидемии COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни еще 154 пациентов.

За сутки проведены 16 тыс. 23 тестирования на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 85 тыс. 938 человек;

выздоровели 1 млн 681 тыс. 815 пациентов;

умерли 44 тыс. 750 больных.

За сутки в Украине вакциной от COVID-19 привили еще 177 человек. За все время кампании по вакцинации привиты уже 755 тыс. 103 человека.