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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине — на Пасху количество новых случаев значительно уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)

3 мая 2021, 09:35
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 2 мая, обнаружили еще 2 тыс. 758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы 5 тыс. 94 новых случая инфицирования.

Среди новых случаев коронавируса — 116 детей и 23 медработника. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Днепропетровской области — 360;
  • Черкасской области — 233;
  • Сумской области — 231;
  • Донецкой области — 202;
  • Харьковской области — 164.

За сутки госпитализировали 1 тыс. 591 больного, выздоровели — 5 тыс. 550 человек. В настоящее время на коронавирус в Украине болеют более 359,3 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию эпидемии COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни еще 154 пациентов.

За сутки проведены 16 тыс. 23 тестирования на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 2 млн 85 тыс. 938 человек;
  • выздоровели 1 млн 681 тыс. 815 пациентов;
  • умерли 44 тыс. 750 больных.

За сутки в Украине вакциной от COVID-19 привили еще 177 человек. За все время кампании по вакцинации привиты уже 755 тыс. 103 человека.

Коронавирус в Украине. Инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Источник: Ракурс


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