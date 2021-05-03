Хай-тек реставрация стартует в Колизее Рима — что изменят

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Римский Колизей вернется в будущее — власти Италии решили сделать хай-тек реставрацию арены, на которой две тысячи лет назад соревновались гладиаторы. Стоимость высокотехнологичного восстановления деревянного пола оценивается в 18,5 млн евро.

Ремонт должен быть полностью завершен до 2023 года. Итальянское правительство согласовало план реставрации, согласно которому посетители арены смогут оценить величие Колизея с центрального места, где когда-то боролись гладиаторы, пишет Daily Mail.

Министр культуры Италии Дарио Франческини объявил победителя в тендере на строительство выдвижного пола для легендарного здания. Работы выполнит итальянская инженерная фирма Milan Ingegneria, которая выиграла контракт на сумму 22,2 млн долл.

Пол Колизея разобрали в XIX веке, когда археологи исследовали подземные туннели арены. В этих помещениях перед выходом на соревнования находились гладиаторы и животные.

Напомним, Колизей был самым большим амфитеатром в Римской империи. Гладиаторские бои и другие публичные зрелища устраивались на глазах не менее 50 тыс. человек. Стадион остается одной из самых известных достопримечательностей Италии. За год до пандемии коронавируса, в 2019, Колизей посетили около 7,6 млн туристов.

Источник: Daily Mail