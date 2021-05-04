Вулкан в Исландии взорвался гигантским столбом лавы

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Ракурс

Вулкан в Исландии взорвался гигантским столбом лавы — вулкан Фаградальсфьядль течение 10 минут выбрасывал огромные фонтаны раскаленных горных пород. Нынешнее извержение считается самым масштабным с момента активизации вулкана 19 марта.

За извержением вулкана наблюдали жители Рейкьявика, поскольку он расположен в 50 км от столицы Исландии и в 32 км от воздушных ворот страны — аэропорта «Кефлавик». Ученые предполагают, что такая активность геологического образования может продолжаться еще несколько месяцев, сообщает The Watchers.

Извержение вулкана началось весной на территории полуострова Рейкьянесскаги в долине Гелдингадалир, однако в минувшие выходные Фаградальсфьядль вновь активизировался после длительного периода стабильности. Казалось, что вулкан совсем успокоился, однако в воскресенье он выбросил столб лавы и пепла на высоту в 300 м.

На видео зафиксировано извержение вулкана, которое произошло около 2.00 по местному времени 2 мая.

Исландское метеорологическое бюро (IMO) подтвердило значительные изменения вулканической активности, которые начались примерно в 1.00 воскресенья. В IMO не исключают, что изменения в потоке магмы и ее химическом составе могли вызвать новую активизацию вулкана. Сейчас ученые пересматривают диаметр опасной зоны с целью обеспечения безопасности населения в случае масштабного извержения.

Источник: The Watchers