Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В большинстве регионов Украины 5 мая осадков не ожидается, фото:

Ночные заморозки и отсутствие осадков — погода в Украине на 5 мая (КАРТА)

4 мая 2021, 15:42
999

Погода в Украине 5 мая будет несколько теплее, чем за сутки до этого.

Однако в ночь на 5 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В северных, центральных, восточных, а также Запорожской и Херсонской областях ночью ожидают заморозки 0…- 3° на поверхности почвы (I уровень опасности, желтый).

Кроме того 5 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине на 5 мая. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Киеве будет 5 мая будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +18…+20°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит + 3…+5°, днем — +18…+20°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +5…+7°, днем — +17…+19°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +3…+5°, днем — +18…+20°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове в течение суток будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +3…+5° ночью и +17…+19° днем. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 5 мая будет без осадков ночью и с дождями днем. Ожидается температура воздуха +3…+5° ночью и +17…+19° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Украине на 5 мая. Карта: Укргидрометцентр


Геомагнитная обстановка в Киеве 5 мая будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров