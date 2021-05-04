Светлана Тихановская, фото: «Сегодня»

https://racurs.ua/n154163-ot-shesti-let-kolonii-doverennyh-lic-tihanovskoy-osudili-v-belarusi.html

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В Беларуси приговорили к тюремному заключению четырех доверенных лиц лидера оппозиции Светланы Тихановськои — Юрия Власова, Татьяну Каневскую, Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина.

Их обвиняли в подготовке беспорядков и захвата зданий государственных органов в Гомеле, сообщает портал Tut.by.

Такие приговоры вынес суд Железнодорожного района Гомеля, поддержав соответствующие просьбы обвинения:

Власова приговорили к 6,5 года колонии усиленного режима;

Каневскую — к шести годам колонии общего режима;

Ивашкова и Шабалина — к шести годам колонии усиленного режима.

По версии следствия, они якобы готовились к беспорядкам и захвату организаций в Гомеле с помощью бывших военных и сотрудников силовых органов. Также они якобы провели встречу с Тихановской для обработки и подробного планирования своих действий.

Доверенных лиц Тихановской задержали еще в период с 6 по 8 августа — до президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Отмечается, что журналистов независимых СМИ на суд не пустили, мотивировав это тем, что в зале заседаний нет свободных мест — их заняли представители государственных СМИ. Сын Каневской, который находился на заседании суда, сообщил, что никто из обвиняемых не признал себя виновным.

Напомним, жителя Беларуси недавно задержали за «неправильный» цвет коробки из-под телевизора.