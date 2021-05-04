Моуринью нашел новый клуб, в котором заменит экс-тренера «Шахтера»

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Ракурс

Легендарный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью нашел новую работу.

Моур будет тренировать в следующем сезоне итальянскую «Рому». Об этом официально 4 мая сообщили «волки».

58-летний Жозе Моуринью — португальский тренер. Он единственный выиграл национальный Суперкубок в четырех странах. 19 ноября 2019 года возглавил «Тоттенхэм», из которого португальца уволили 19 апреля 2021 года.

В Риме Моуринью заменит другого португальского тренера — Паоло Фонсеку, ранее возглавлявшего донецкий «Шахтер».

Моуринью тренировал ранее «Бенфику», «Порту», ​​"Челси", «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«Рома» в первом полуфинале Лиги Европы 2020−21 годов уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:6. После этого руководство римлян объявило, что в новом сезоне клуб возглавит новый тренер.