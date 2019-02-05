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У звездного Моуриньо — проблемы, фото — Чемпионат

Падение великого Моуриньо: звездный тренер получил срок за налоговые махинации и упал на лед во время заработков в России (ВИДЕО)

5 фев 2019, 17:12
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Португальского футбольного тренера Жозе Моуриньо после отставки с должности менеджера «Манчестер Юнайтед» преследуют неудачи.

Моуриньо получил год условно и оштрафован на 2 млн евро за неуплату налогов с доходов, которые он получил с прав на свой имидж, сообщает 5 февраля The Guardian.

Испанская полиция установила, что тренер мадридского «Реала» в 2010—2013 годах не уплатил примерно 3,3 млн евро налогов. Моуриньо письменно согласился с таким решением.

Португалец остается без работы и вчера в поисках приработков приезжал в провинциальную российскую Балашиху. Как сообщили российские СМИ, тренер заработал гонорар 50 тыс. евро за проведение символического вбрасывания перед матчем питерского СКА и омского «Авангарда». Но после вбрасывания Жозе не удержался на ногах и упал на лед хоккейной площадки.

Это не первые «заработки» Моуриньо в России — в прошлом году он работал экспертом на пропагандистском канале Russsia Today во время чемпионата мира по футболу.

Моуриньо — один из самых титулованных тренеров мира. Он несколько раз выигрывал национальные чемпионаты с португальским «Порту», ​​английским «Челси», итальянским «Интером», испанским «Реалом». С «Порту» и «Реалом» португалец выиграл также Лигу чемпионов УЕФА.

Ранее проблемы с уплатой налогов в Испании были у звездных Криштиано Роналдо и Лионеля Месси.


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