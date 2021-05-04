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Ракурс
Моурінью знайшов новий клуб, "підсидівши" екс-тренера "Шахтаря"

Моурінью знайшов новий клуб, у якому замінить екс-тренера «Шахтаря»

4 тра 2021, 16:35
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Легендарний португальський футбольний тренер Жозе Моурінью знайшов нову роботу.

Моур тренуватиме у наступному сезоні італійську «Рому». Про це офіційно 4 травня повідомили «вовки».

58-річний Жозе Моурі́нью — португальський тренер. Він єдиний виграв національний Суперкубок у чотирьох країнах. 19 листопада 2019 року очолив «Тоттенгем», з якого португальця звільнили 19 квітня 2021 року.

У Римі Моурінью замінить іншого португальського тренера — Паоло Фонсеку, який раніше очолював донецький «Шахтар».


Моурінью тренував раніше «Бенфіку», «Порту», «Челсі», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгем».

«Рома» у першому півфіналі Ліги Європи 2020−21 років поступився «Манчестер Юнайтед» з рахунком 2:6. Після цього керівництво римлян оголосило, що в новому сезоні клуб очолить новий тренер.

Джерело: Ракурс


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