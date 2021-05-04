Світлана Тихановська, фото: «Сегодня»

https://racurs.ua/ua/n154163-vid-shesty-rokiv-koloniyi-dovirenyh-osib-tyhanovskoyi-zasudyly-v-bilorusi.html

Ракурс

У Білорусі засудили до тюремного ув’язнення чотирьох довірених осіб лідера опозиції Світлани Тихановської — Юрія Власова, Тетяну Каневську, Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна.

Їх звинувачували у підготовці заворушень і захоплення будівель державних органів у Гомелі, повідомляє портал Tut.by.

Такі вироки виніс суд Залізничного району Гомеля, підтримавши відповідні прохання обвинувачення:

Власова засудили до 6,5 року колонії посиленого режиму;

Каневську — до шести років колонії загального режиму;

Івашкова та Шабаліна — до шести років колонії посиленого режиму.

За версією слідства, вони нібито готувалися до заворушень і захоплення організацій в Гомелі за допомогою колишніх військових і співробітників силових органів. Також вони нібито провели зустріч з Тихановською для опрацювання і докладного планування своїх дій.

Довірених осіб Тихановської затримали ще у період з 6 по 8 серпня — до президентських виборів, які відбулися 9 серпня.

Зазначається, що журналістів незалежних ЗМІ на суд не пустили, мотивувавши це тим, що в залі засідань немає вільних місць — їх зайняли представники державних ЗМІ. Син Каневської, який перебував на засіданні суду, повідомив, що ніхто зі звинувачуваних не визнав себе винним.

Нагадаємо, жителя Білорусі нещодавно затримали за «неправильний» колір коробки з-під телевізора.