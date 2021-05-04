Від шести років колонії — довірених осіб Тихановської засудили в Білорусіhttps://racurs.ua/ua/n154163-vid-shesty-rokiv-koloniyi-dovirenyh-osib-tyhanovskoyi-zasudyly-v-bilorusi.htmlРакурс
У Білорусі засудили до тюремного ув’язнення чотирьох довірених осіб лідера опозиції Світлани Тихановської — Юрія Власова, Тетяну Каневську, Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна.
Їх звинувачували у підготовці заворушень і захоплення будівель державних органів у Гомелі, повідомляє портал Tut.by.
Такі вироки виніс суд Залізничного району Гомеля, підтримавши відповідні прохання обвинувачення:
- Власова засудили до 6,5 року колонії посиленого режиму;
- Каневську — до шести років колонії загального режиму;
- Івашкова та Шабаліна — до шести років колонії посиленого режиму.
За версією слідства, вони нібито готувалися до заворушень і захоплення організацій в Гомелі за допомогою колишніх військових і співробітників силових органів. Також вони нібито провели зустріч з Тихановською для опрацювання і докладного планування своїх дій.
Довірених осіб Тихановської затримали ще у період з 6 по 8 серпня — до президентських виборів, які відбулися 9 серпня.
Зазначається, що журналістів незалежних ЗМІ на суд не пустили, мотивувавши це тим, що в залі засідань немає вільних місць — їх зайняли представники державних ЗМІ. Син Каневської, який перебував на засіданні суду, повідомив, що ніхто зі звинувачуваних не визнав себе винним.
Нагадаємо, жителя Білорусі нещодавно затримали за «неправильний» колір коробки з-під телевізора.