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Ракурс
Світлана Тихановська, фото: «Сегодня»

Від шести років колонії — довірених осіб Тихановської засудили в Білорусі

4 тра 2021, 17:11
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У Білорусі засудили до тюремного ув’язнення чотирьох довірених осіб лідера опозиції Світлани Тихановської — Юрія Власова, Тетяну Каневську, Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна.

Їх звинувачували у підготовці заворушень і захоплення будівель державних органів у Гомелі, повідомляє портал Tut.by.

Такі вироки виніс суд Залізничного району Гомеля, підтримавши відповідні прохання обвинувачення:

  • Власова засудили до 6,5 року колонії посиленого режиму;
  • Каневську — до шести років колонії загального режиму;
  • Івашкова та Шабаліна — до шести років колонії посиленого режиму.

За версією слідства, вони нібито готувалися до заворушень і захоплення організацій в Гомелі за допомогою колишніх військових і співробітників силових органів. Також вони нібито провели зустріч з Тихановською для опрацювання і докладного планування своїх дій.

Довірених осіб Тихановської затримали ще у період з 6 по 8 серпня — до президентських виборів, які відбулися 9 серпня.

Зазначається, що журналістів незалежних ЗМІ на суд не пустили, мотивувавши це тим, що в залі засідань немає вільних місць — їх зайняли представники державних ЗМІ. Син Каневської, який перебував на засіданні суду, повідомив, що ніхто зі звинувачуваних не визнав себе винним.


Чотирьох довірених осіб Тихановської засудили до тюремного ув’язнення, фото: «Гомельська правда»

Нагадаємо, жителя Білорусі нещодавно затримали за «неправильний» колір коробки з-під телевізора.

Джерело: Ракурс


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