Блінкен. Фото: Лига

https://racurs.ua/ua/n154177-scho-robytyme-derjsekretar-ssha-v-kyievi-programa-vizytu-blinkena.html

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Візит Ентоні Блінкена до України, держсекретаря США, планується вже завтра, 6 травня. Літак із дипломатом прибуде до України вже сьогодні, а офіційна частина візиту почнеться завтра вранці.

Першим держсекретаря США зустріне міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Відомо, що американський дипломат зустрінеться з Кулебою о 9.30 ранку. Після переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоби вшанувати пам’ять полеглих захисників України під час російської агресії. Попрощавшись о 10.10 з Кулебой, держсекретар США відправиться на зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Вона запланована на 10.35.

Після спілкування зі Шмигалем, Блінкен проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч запланована на 11.30 і триватиме близько години. У цей час вишукується можливість і для спілкування Блінкена із Зеленським тет-а-тет. Їхня спільна прес-конференція запланована на 12.40.

Після прес-конференції Блінкен відвідає о 14.15 круглий стіл із представниками українського громадянського суспільства, яка пройде у віртуальному режимі. Також як і зустріч о 15.15 зі співробітниками посольства США в Україні. Після запланованих на 15.50 інтерв’ю представникам ЗМІ держсекретар відправиться в аеропорт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Вікторія Нуланд, котру минулого тижня Сенат США затвердив на посаду заступника держсекретаря в політичних справах, перебуватиме в Києві під час візиту очільника Держдепартаменту Ентоні Блінкена.

Джерело: Держдеп