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Сльози і високі оцінки Зінченка — відео битви «МанСіті» і ПСЖ, скріншот відео

Сльози і високі оцінки Зінченка — відео битви «МанСіті» і ПСЖ

5 тра 2021, 09:30
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Півфінал Ліги чемпіонів між «Манчетсер Сіті» та французьким ПСЖ приніс незабутні емоції й українцям. Адже вперше з 2005 року український футболіст може зіграти у фіналі найпрестижнішого футбольного турніру в світі.

Хавбек національної збірної Олександр Зінченко прекрасно відіграв переможний для своєї команди півфінал і має відмінні шанси зіграти у фіналі ЛЧ.

«Манчестер Сіті» і в другому півфінальному матчі ЛЧ обіграв «Парі Сен Жермен» (2:0), вперше в своїй історії вийшов у фінал турніру, а Зінченко розплакався від щастя після фінального свистка. У матчі в Парижі англійська команда також виграла — 2:1.

Сльози і високі оцінки Зінченка — відео битви «МанСіті» і ПСЖ, скріншот відео

Авторитетний статистичний портал Whoscored оцінив гру футболістів. Зінченко отримав високі 7,5 бала. Більше нього в матчі оцінили лише дії автора двох м’ячів Ріяда Мареза (9,8), Філа Фодена (8,5) і Кайла Уокера (8,1).


Сльози і високі оцінки Зінченка — відео битви «МанСіті» і ПСЖ, фото — football.ua

Нагадаємо, що у фіналі Сіті зіграє з переможцем пари «Реал» — «Челсі», які свій матч зіграють в середу.

Джерело: Ракурс


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