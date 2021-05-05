Сльози і високі оцінки Зінченка — відео битви «МанСіті» і ПСЖ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154176-slozy-i-vysoki-ocinky-zinchenka-video-bytvy-mansiti-i-psj.html

Ракурс

Півфінал Ліги чемпіонів між «Манчетсер Сіті» та французьким ПСЖ приніс незабутні емоції й українцям. Адже вперше з 2005 року український футболіст може зіграти у фіналі найпрестижнішого футбольного турніру в світі.

Хавбек національної збірної Олександр Зінченко прекрасно відіграв переможний для своєї команди півфінал і має відмінні шанси зіграти у фіналі ЛЧ.

«Манчестер Сіті» і в другому півфінальному матчі ЛЧ обіграв «Парі Сен Жермен» (2:0), вперше в своїй історії вийшов у фінал турніру, а Зінченко розплакався від щастя після фінального свистка. У матчі в Парижі англійська команда також виграла — 2:1.

Авторитетний статистичний портал Whoscored оцінив гру футболістів. Зінченко отримав високі 7,5 бала. Більше нього в матчі оцінили лише дії автора двох м’ячів Ріяда Мареза (9,8), Філа Фодена (8,5) і Кайла Уокера (8,1).

Нагадаємо, що у фіналі Сіті зіграє з переможцем пари «Реал» — «Челсі», які свій матч зіграють в середу.