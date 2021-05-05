Слезы и высокие оценки Зинченко — видео битвы «МанСити» и ПСЖ, скриншот видео

https://racurs.ua/n154176-slezy-i-vysokie-ocenki-zinchenko-video-bitvy-mansiti-i-psj.html

Ракурс

Полуфинал Лиги чемпионов между «Манчетсер Сити» и французским ПСЖ принес незабываемые эмоции и украинцам. Впервые с 2005 года украинский футболист может сыграть в финале самого престижного футбольного турнира в мире. Ранее это смог сделать Андрей Шевченко, выступая за «Милан».

Хавбек сборной Александр Зинченко 4 мая прекрасно отыграл победный для своей команды полуфинал и имеет отличные шансы выйти на поле и в финале ЛЧ.

«Манчестер Сити» и во втором полуфинальном матче ЛЧ обыграл «Пари Сен-Жермен» (2:0), впервые в своей истории вышел в финал турнира, а Зинченко расплакался от счастья после финального свистка. В матче в Париже английская команда также выиграла — 2:1.

Авторитетный статистический портал Whoscored оценил игру футболистов. Зинченко получил высокие 7,5 балла. Лучше в матче оценили только действия автора двух мячей Рияда Мареза (9,8), Фила Фодена (8,5) и Кайла Уокера (8,1).

Напомним, что в финале «Сити» сыграет с победителем пары «Реал» — «Челси», которые свой матч сыграют в среду, 5 мая.