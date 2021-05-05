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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине резко пошел на спад на праздники (ИНФОГРАФИКА)

5 мая 2021, 09:14
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Коронавирус в Украине пошел на спад за праздники, но количество госпитализаций остается высоким. Так, за прошедшие сутки, 4 мая, вирус был обнаружен у 2 тыс. 576 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 90 тыс. 986 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 7 тыс. 728 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 697 тыс. 358 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умер от болезни 161 человек. Общее число жертв составляет 45 тыс. 77 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инофграфика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405 случаев), Донецкой (287 заражений), Одесской (216 новых больных), Днепропетровской областях (213 инфицированных).

Динами распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 143 случая /57 прививок;
  • Винницкая область — 31 случай /61 прививки;
  • Волынская область — 102 случая /41 прививка;
  • Днепропетровская область — 213 случаев /879 прививок;
  • Донецкая область — 287 случаев /182 прививки;
  • Житомирская область — 16 случаев /61 прививки;
  • Закарпатская — 13 случаев /76 прививок;
  • Запорожская область — 85 случаев /20 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 13 случаев /62 прививки;
  • Киевская область — 73 случая /355 прививок;
  • Кировоградская область — 42 случая /60 прививок;
  • Луганская область — 58 случаев /154 прививки;
  • Львовская область — 48 случаев /0 прививок;
  • Николаевская область — 111 случаев /289 прививок;
  • Одесская область — 216 случаев /100 прививок;
  • Полтавская область — 106 случаев /23 прививки;
  • Ровенская область — 68 случаев / 120 прививок;
  • Сумская область — 52 случая /25 прививок;
  • Тернопольская область — 70 случаев /60 прививок;
  • Харьковская область — 405 случаев /384 прививки;
  • Херсонская область — 25 случаев /160 прививок;
  • Хмельницкая область — 136 случаев /0 прививок;
  • Черкасская область — 177 случаев /86 прививок;
  • Черновицкая область — 62 случая /40 прививок;
  • Черниговская область — 24 случая /130 прививок.

За сутки от коронавируса привили 3 тыс. 425 человек. Всего прививки получили 759 тыс. 434 человек, из них получили одну дозу — 759 тыс. 432 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 303 человека.


Напомним, ранее мы сообщали, что новая мутация коронавируса, против которой не будет действовать коллективный иммунитет, появится в Украине осенью 2021 года. Такой прогноз озвучила врач Ольга Богомолец. По ее словам, коллективный иммунитет к COVID-19 не будет действовать против нового штамма вируса.

Источник: Миздрав


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