Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

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Коронавирус в Украине пошел на спад за праздники, но количество госпитализаций остается высоким. Так, за прошедшие сутки, 4 мая, вирус был обнаружен у 2 тыс. 576 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 90 тыс. 986 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 7 тыс. 728 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 697 тыс. 358 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умер от болезни 161 человек. Общее число жертв составляет 45 тыс. 77 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405 случаев), Донецкой (287 заражений), Одесской (216 новых больных), Днепропетровской областях (213 инфицированных).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 143 случая /57 прививок;

Винницкая область — 31 случай /61 прививки;

Волынская область — 102 случая /41 прививка;

Днепропетровская область — 213 случаев /879 прививок;

Донецкая область — 287 случаев /182 прививки;

Житомирская область — 16 случаев /61 прививки;

Закарпатская — 13 случаев /76 прививок;

Запорожская область — 85 случаев /20 прививок;

Ивано-Франковская область — 13 случаев /62 прививки;

Киевская область — 73 случая /355 прививок;

Кировоградская область — 42 случая /60 прививок;

Луганская область — 58 случаев /154 прививки;

Львовская область — 48 случаев /0 прививок;

Николаевская область — 111 случаев /289 прививок;

Одесская область — 216 случаев /100 прививок;

Полтавская область — 106 случаев /23 прививки;

Ровенская область — 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область — 52 случая /25 прививок;

Тернопольская область — 70 случаев /60 прививок;

Харьковская область — 405 случаев /384 прививки;

Херсонская область — 25 случаев /160 прививок;

Хмельницкая область — 136 случаев /0 прививок;

Черкасская область — 177 случаев /86 прививок;

Черновицкая область — 62 случая /40 прививок;

Черниговская область — 24 случая /130 прививок.

За сутки от коронавируса привили 3 тыс. 425 человек. Всего прививки получили 759 тыс. 434 человек, из них получили одну дозу — 759 тыс. 432 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 303 человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что новая мутация коронавируса, против которой не будет действовать коллективный иммунитет, появится в Украине осенью 2021 года. Такой прогноз озвучила врач Ольга Богомолец. По ее словам, коллективный иммунитет к COVID-19 не будет действовать против нового штамма вируса.

Источник: Миздрав