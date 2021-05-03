Новый штамм коронавируса придет в Украину осенью — врачhttps://racurs.ua/n154139-novyy-shtamm-koronavirusa-pridet-v-ukrainu-osenu-vrach.htmlРакурс
Новая мутация коронавируса, против которой не будет действовать коллективный иммунитет, появится в Украине осенью 2021 года.
Уже осенью нынешнего года Украину ждет новый штамм коронавируса — COVID-21. Такой прогноз озвучила врач Ольга Богомолец, пишет Obozrevatel.
По ее словам, коллективный иммунитет к COVID-19 не будет действовать против нового штамма вируса.
Осенью мы будем видеть COVID-21. Будут новые штаммы коронавируса, они будут более агрессивными, более умными, будут вызывать больше осложнений, — прогнозирует врач.
Богомолец отметила, что преодоление пандемии коронавируса возможно при условии слаженной работы определенной системы.
Должна быть система — вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность, — заявила врач.
Вместе с тем, по ее словам, в мире будут появляться вакцины новой генерации против коронавируса.
Источник: Obozrevatel.