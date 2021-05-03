Новий штам коронавірусу прийде в Україну восени - лікар

https://racurs.ua/ua/n154139-novyy-shtam-koronavirusu-pryyde-v-ukrayinu-voseny-likar.html

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Нова мутація коронавірусу, проти якої не діятиме колективний імунітет, з’явиться в Україні восени 2021 року.

Уже восени нинішнього року на Україну чекає новий штам коронавірусу — COVID-21. Такий прогноз озвучила лікар Ольга Богомолець, пише Obozrevatel.

За її словами, колективний імунітет до COVID-19 не діятиме проти нового штаму вірусу.

Восени ми бачитимемо COVID-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, спричинятимуть більше ускладнень, — прогнозує лікар.

Богомолець зауважила, що подолання пандемії коронавірусу залежить від злагодженої роботи певної системи.

Повинна бути система — вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність, — заявила лікар.



Разом з тим, за її словами, у світі з’являтимуться й вакцини нової генерації проти коронавірусу.

Джерело: Obozrevatel.