Новий штам коронавірусу прийде в Україну восени — лікарhttps://racurs.ua/ua/n154139-novyy-shtam-koronavirusu-pryyde-v-ukrayinu-voseny-likar.htmlРакурс
Нова мутація коронавірусу, проти якої не діятиме колективний імунітет, з’явиться в Україні восени 2021 року.
Уже восени нинішнього року на Україну чекає новий штам коронавірусу — COVID-21. Такий прогноз озвучила лікар Ольга Богомолець, пише Obozrevatel.
За її словами, колективний імунітет до COVID-19 не діятиме проти нового штаму вірусу.
Восени ми бачитимемо COVID-21. Будуть нові штами коронавірусу, вони будуть більш агресивними, більш розумними, спричинятимуть більше ускладнень, — прогнозує лікар.
Богомолець зауважила, що подолання пандемії коронавірусу залежить від злагодженої роботи певної системи.
Повинна бути система — вакцинація, комплекс санітарно-епідемічних заходів, центральна влада з чіткими рекомендаціями і наша відповідальність, — заявила лікар.
Разом з тим, за її словами, у світі з’являтимуться й вакцини нової генерації проти коронавірусу.
Джерело: Obozrevatel.